Per il rientro dei pozzallesi da Malta si attende l’Ok di Musumeci

Si attende solo il via libera del presidente della Regione Nello Musumeci e poi i circa 300 siciliani che si trovano a Malta da quasi un mese, tra cui alcuni pozzallesi, e che attendono di rientrare a casa potranno lasciare l’isola dei Cavalieri domenica con il catamarano in partenza di primo mattino con arrivo previsto a Pozzallo. Il governo maltese ha dato l’autorizzazione ad effettuare una sola corsa straordinaria per il rimpatrio. La società Virtu Ferries a sua volta ha accettato di assumersi la responsabilità del trasferimento vista l’emergenza in vigore sul territorio italiano. Proprio per questo il via da Palermo per quanti, tra cui molti cittadini iblei che lavorano e vivono stabilmente a Malta per motivi di lavoro, e che vogliono ricongiungersi alle loro famiglie. Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha fatto da tramite tra il presidente Musumeci e l’ambasciatore italiano a Malta rappresentando le ragioni dei cittadini italiani tra cui molti pozzallesi.

L’ambasciata italiana ha diramato una nota ufficiale in cui si legge: “Si informa che è stato possibile determinare le modalità di effettuazione di una corsa straordinaria del catamarano che collega Valletta a Pozzallo. E’ stata individuata come data indicativa di partenza domenica 5 aprile, alle 6:30 del mattino. Tale data potrà essere confermata non appena tutte le istituzioni italiane, nazionali e locali, che hanno la responsabilità di preparare il complesso dispositivo di accoglienza allo sbarco, ce ne avranno dato conferma. Sono stati a questo proposito sensibilizzati il presidente e il capo del dipartimento protezione civile della Regione Sicilia, il prefetto e il questore di Ragusa, il responsabile per la Sicilia dell’ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, il sindaco e il comandante della capitaneria di porto di Pozzallo. Nell’invitare a consultare con frequenza il sito web dell’ambasciata dove saranno pubblicati gli aggiornamenti, si rammenta ancora una volta la rigorosissima normativa che regola i rimpatri dall’estero. L’ambasciata desidera ringraziare tutte le autorità, a livello centrale e regionale, che hanno reso finalmente possibile l’avvio di questa operazione di rimpatrio, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la Regione Sicilia. L’ambasciata desidera esprimere un particolare ringraziamento alla comunità italiana di Malta, che, così duramente colpita dai contraccolpi economici della pandemia covid-19, sta reagendo con spirito di sacrificio”.