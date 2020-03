La calma dopo la tempesta: previsioni meteo portano beltempo

Concede un po’ di tregua il maltempo nella Sicilia sud orientale, ma nelle prossime ore torna la pioggia. Il colpo di coda dell’inverno ha portato pioggia, temporali localizzati e forte vento. Anche le temperature si sono abbassate, rendendo ancora più inesistente la primavera, il cui arrivo è passato pressoché inosservato a causa dell’emergenza coronavirus che impone di starsene a casa per contrastare il contagio. Una situazione già difficile che ha messo in ginocchio il settore agricolo e serricolo, già duramente provato dal blocco dell’economia dovuto al covid 19. Le previsioni meteo tuttavia non sono particolarmente preoccupanti, come ci riferisce Alfredo Ragonese di Meteo Sicilia.

Nel dettaglio, nelle prossime ore si avranno ulteriori schiarite nel settore sud orientale della Sicilia, mentre nel Messinese e nel Palermitano si avranno delle piogge più diffuse. Per quanto riguarda domani le schiarite lasceranno il passo ad un passaggio piovoso abbastanza moderato e più contenuto. Sabato sarà una giornata ancora piuttosto variabile, con addensamenti nuvolosi e qualche piovasco. La pioggia concederà ancora tregua domenica, quando dovrebbe fare capolino il sole, accompagnato da un notevole aumento delle temperature, intorno ai 20 gradi. Lunedì infine nuova perturbazione, ma sempre con piogge moderate o deboli e poco durature. Il tempo dovrebbe infine migliorare ancora da martedì, alternando giornate primaverili ad altre un po’ più fredde, con oscillazioni abbastanza normali per il periodo.