C’è il penale per chi proviene dalle zone rosse covid 19 e non si registra

Chiunque abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, deve comunicare tale circostanza al Comune di appartenenza in Sicilia, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. La mancata osservanza dell’obbligo comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, fino a 3 mesi di arresto, se il fatto non costituisce reato più grave.

A tale fine, tutti i destinatari dell’obbligo di cui sopra, sono tenuti ai seguenti adempimenti:

Registrarsi al link della Regione Siciliana: htpps://www.costruiresalute.it//covid-19/scheda.registrazione.php;

Inviare comunicazione al Dipartimento di prevenzione all’Azienda sanitaria di Ragusa ( e-mail: covid19.ragusa@asp.rg.it Via A. Licitra n. 11 – Ragusa – Tel. 0932/234674 – 234678).

Comunicare infine lo stato di soggetto destinatario dell’obbligo al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.