Coronavirus: scuole e università chiuse in Sicilia. A Modica stop pure ad asili nido e centri anziani

Scuole di ogni ordine e gradi e università ufficialmente chiuse anche in Sicilia da giovedì 5 marzo e fino a metà mese dopo la firma al decreto del presidente del consiglio dei ministri. Dopo una giornata convulsa in cui tardava ad arrivare l’ufficialità ad una notizia già ampiamente confermata, in serata è stato fugato ogni dubbio: anche in Sicilia le scuole e le università restano chiuse. Stessa, situazione, ovviamente, anche in tutti e 12 i comuni iblei. A Modica è sospesa anche l’attività di asili nido e di asili nido fuori le mura, nonchè le attività dei 4 centri anziani della città e quelle del centro diurno di via Sacro Cuore. Il periodo di sospensione sarà utilizzato, come informa il sindaco di Modica Ignazio Abbate, per sanificare gli edifici pubblici che ospitano gli istituti di ogni ordine e grado.

Edifici che saranno nel contempo dotati, e quindi pronti alla ripresa dell’attività didattica, di appositi contenitori per l’uso di liquidi disinfettanti per le mani e ancora di detergenti e igienizzanti per banchi e pavimenti. Per quanto riguarda le attività sportive, il sindaco raccomanda i praticanti le attività ginniche che devono rispettare le distanze tra soggetti che non deve essere inferiore al metro ed evitare gli abbracci. S’invitano altresì gli enti organizzatori a sospendere tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura che si svolgono in ogni luogo pubblico e privato che comportano un affollamento di persone. E’ utile ricordare la necessità di lavarsi spesso le mani e di starnutire su fazzoletti mono uso o in mancanza sul gomito del braccio.