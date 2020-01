Finanziamento del Miur per verifiche su 24 scuole a Ragusa

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha concesso al Comune di Ragusa un finanziamento di 128.000 euro per effettuare verifiche sui solai e controsoffitti di 24 edifici scolastici di proprietà dell’Ente appartenenti agli istituti comprensivi “Berlinguer”, “Quasimodo”, “Vann’Antò”, “Crispi”, “Schininà”, “Mariele Ventre” ed alle direzioni didattiche “Paolo Vetri” e “Palazzello”.

L’Amministrazione comunale infatti ha partecipato, su input dell’Assessore alla pubblica istruzione edilizia scolastica Giovanni Iacono, al bando del Miur ed ha avuto finanziato il maggior numero di interventi. “Il Comune di Ragusa infatti – dichiara l’assessore Iacono – è stato il primo tra gli enti locali della Sicilia e figura tra i primi in Italia ad avere ottenuto il finanziamento per eseguire le indagini previste nel bando in un maggior numero di scuole. All’importo che ci ha concesso il Miur di 128.000 euro si aggiungerà il cofinanziamento, con fondi comunali, di 95.000 euro destinati a tale scopo. Entro 365 giorni, viene indicato nel decreto con cui viene approvata la graduatoria dei finanziamenti del Miur, dovremo procedere alla aggiudicazione delle indagini ed alle verifiche dei solai e dei controsoffitti – conclude Iacono – nei 24 edifici scolastici”.