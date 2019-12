Chiude dopo quasi 70 anni di storia la libreria Paolino a Ragusa

Una vita lunga quasi 70 anni, ma ora giunta al capolinea sull’altare sacrificale di una crisi che non risparmia quasi niente e nessuno: chiude la storica libreria Paolino di via Vittorio Veneto a Ragusa. Un altro piccolo pezzo di “ragusanità” da archiviare nella memoria delle cose belle che prima o poi finiscono, in un’era sempre più frenetica, stritolata dalla crisi e travolta da web e tecnologia sempre più imperanti. La libreria Paolino era anche un contenitore di eventi, iniziative, un ritrovo per assaporare l’inconfondibile odore della carta e consultare e scegliere nel silenzio e nella tranquillità del luogo i libri. La libreria nacque del 1950 in corso Italia, per poi trasferirsi nel 1993 nell’attuale sede, che, con il 2020, saluta definitivamente i suoi irriducibili “aficionados”, che, purtroppo, non si sono rivelati essere sufficienti per mantenerla in vita.