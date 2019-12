Settimana col maltempo: peggioramento da venerdì

Settimana all’insegna del maltempo in Sicilia, compreso il territorio ibleo, in particolare da venerdì, stando alle previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com. “Nel corso della settimana l’area di bassa pressione che si è formata sul Mediterraneo – spiega il meteorologo Lorenzo Badellino – avanzerà a fatica verso est, ostacolata dall’alta pressione balcanica che riuscirà contemporaneamente ad indebolirla, ma avrà la spinta sufficiente per attraversare la Stivale e distribuire giovedì qualche pioggia anche al Centrosud, oltre ad un parziale ridimensionamento delle temperature che si manterranno comunque su valori superiori alle medie del periodo”. Forte maltempo è invece previsto tra venerdì e sabato: “Dopo l’instabilità determinata dal vortice mediterraneo – spiega Carlo Migliore di 3bmeteo.com – la saccatura atlantica affonderà con maggiore decisione sul comparto centrale del Mediterraneo. Il tempo peggiorerà sensibilmente sull’Italia a iniziare dalle regioni più occidentali e fin dalla mattinata di venerdì, poi piogge, rovesci e temporali anche intensi si trasferiranno gradualmente sulle regioni centrali e infine nella giornata di sabato anche al Sud. L’evoluzione sarà accompagnata da forti venti meridionali e un calo termico che consentirà alla neve di cadere abbondante fino a quote medie sulle Alpi”.