L’ultimo saluto ad Antonio Aurnia domani nella chiesa di San Pietro

Saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di San Pietro i funerali dell’imprenditore modicano Antonio Aurnia, ex presidente del Modica Calcio dei tempi d’oro, che ha deciso di togliersi la vita lanciandosi lunedì mattina dal ponte Costanzo. Aurnia lascia la moglie e 2 figliolette. La città è incredula e sgomenta dinanzi a questa tragedia. Antonio Aurnia aveva legato il suo nome al mondo imprenditoriale per essere stato titolare, assieme ai genitori, della storica Idea Modica, prima i centro storico e poi al quartiere Sorda, dove ancora operava, e a Moda Italia e Scarpissima al Polo commerciale. Negozi che fecero la storia, ispirandosi alle grandi catene commerciali più blasonate. Indimenticabili poi i suoi 5 anni alla presidenza del Modica Calcio, che lasciò nel 2007 dopo aver inanellato un successo dopo l’altro, riportando in auge la squadra rossoblu con il fantastico doppio salto di categoria dall’Eccellenza alla C2. Antonio Aurnia fu adorato dai tifosi e non solo, che non lo hanno mai dimenticato per quegli anni gloriosi e che ora lo piangono assieme al resto della città, che si stringe al dolore della famiglia. Da più parti, politiche, istituzionali, da associazioni e semplici cittadini, i messaggi di sgomento e cordoglio, che fioccano anche sui social, per omaggiare un uomo che ha scritto un pezzo di storia di Modica.

IL RICORDO COME STORICO PRESIDENTE DEL MODICA CALCIO

di Duccio Gennaro

Modica piange la scomparsa dell’imprenditore 50enne Antonio Aurnia. Nel giugno del 2007, quando Aurnia lasciò il Modica Calcio, disse in conferenza stampa: “Amo lamia città. Amo soprattutto il Modica e di questi 5 anni porterò il ricordo”. Ma la città non gli deve solo il merito di essere arrivata per la prima volta tra i professionisti ma anche un progetto imprenditoriale che si concretizzò negli anni 2000 nella creazione del Polo Commerciale. Antonio Aurnia riuscì da presidente dell’Ascom ed in sinergia con l’amministrazione Torchi, che poteva contare anche sull’asse palermitano grazie all’uomo politico modicano Peppe Drago in una della “golden age” di Modica, in tutte le sue espressioni, sportive e non riuscì a far decollare la zona commerciale creando spazi verdi, associando aziende e negozi, facendo sempre da traino.

Aurnia, come accennato in paertura, ha inoltre legato il suo nome alla rinascita del Modica Calcio. Coinvolto nel progetto di rilancio della società insieme ad un nuovo gruppo dirigente nel 2002 prese in mano il Modica Calcio diventandone il presidente. Resterà fino all’estate del 2007 quando con molti rimpianti e il peso dello sforzo economico che aveva sostenuto decise a malincuore di lasciare. La società del presidente Aurnia nei primi anni 2000 diventò modello per organizzazione e managerialità visto che Antonio Aurnia profuse il massimo sforzo anche in termini economici. A lui si deve la scalata tra i professionisti in C2 nel 2004 grazie ad un team formato dal direttore sportivo Cesare Sorbo e dall’allenatore Pino Rigoli. In un mondo del calcio approssimativo e spesso senza stile Aurnia riuscì a dare un’immagine esterna molto positiva che rifletteva una organizzazione interna della società molto professionale. Le squadre ospiti erano accolte a Modica con tutto il rispetto dovuto così come i dirigenti. Per Antonio Aurnia la società era considerata una proiezione della città ed il suo impegno massimo fu profuso al massimo per rilanciare ed affermare il Modica Calcio. L’avventura in C2 si risolse subito con la retrocessione, maturata ai play out contro il Potenza, la cancellazione della società per inadempienze contrattuali con i giocatori e con il passo indietro successivo di Antonio Aurnia che passò la mano lasciando tuttavia un ricordo di quegli anni che ancora vive nella memoria.