Disastro Sicilia nella classifica sulla qualità della vita: e Ragusa?

Disastro Sicilia nella classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore, e Ragusa non è da meno. Il capoluogo ibleo, seppur primo tra le 9 province siciliane, è 80° ed arretra di ben 7 posizioni rispetto allo scorso anno. E’ una magrissima consolazione essere il meno peggio visto che le ultime posizioni sono occupate da Siracusa, Catania, Palermo fino all’ultimo posto di Caltanissetta. Tutti i capoluoghi siciliani hanno peggiorato, chi più chi meno rispetto alla classifica del 2018, a conferma che le politiche si sviluppo, di attenzione per l’ambiente, di lotta alla criminalità, di innovazione fanno non solo non apportano miglioramenti ma addirittura determinano arretramento. La classifica si basa su criteri divisi in 6 aree tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza e lavoro e tempo libero. Le prime 2 aree, quelle più strettamente economiche, trascinano ovviamente al ribasso l’Isola: male la ricchezza, malissimo il lavoro, con 3 siciliane (Enna, Agrigento e Caltanissetta) nelle ultime tre piazze d’Italia e tutte le province dalla posizione 87 a scendere. Ragusa si può consolare con la 22ma posizione nella categoria “Demografia e società” che riguarda il tasso di mortalità e speranza di vita. Anche per la sicurezza e la giustizia Ragusa è nella parte bassa della classifica, 76ma, e ancora peggio, 96ma per ricchezza e consumi. Cultura e tempo libero non si salvano, 87° posto. Né possono consolare le parole del presidente della Regione Nello Musumeci che dice: “Le province sono in coda alla classifica nazionale e lo saranno ancora per 15-20 anni. La Sicilia è nelle classifiche nazionali ultima da 73 anni e lo sarà per molto se non cambieremo mentalità”.