Consiglio comunale “elettrico” su impianto biometano Modica

L’impianto di biometano di contrada Zimmardo Bellamagna ha animato i lavori della seduta aperta del consiglio comunale. Nell’aula di palazzo S. Domenico, affollata come poche altre volte, a testimonianza della delicatezza del caso, 2 comunità, quella modicana e quella pozzallese, 2 consigli comunali, tecnici ed amministratori che si sono confrontati a lungo. Nessuna decisione è scaturita dalla seduta se non l’appuntamento di lunedì prossimo nella sede della Sovrintendenza a Ragusa tra i 2 sindaci ed il sovrintendente. La seduta è stata tuttavia utile per misurare la temperatura, per assumere informazioni tecniche e per prendere soprattutto atto che l’impianto, ha le carte in regola almeno per quanto l’allocazione, visto che è stato previsto in una zona bianca, designata dal Piano paesaggistico regionale per questo tipo di insediamenti. La questione politica, tuttavia, ovvero la capacità degli amministratori di indirizzare lo sviluppo, di valutare impatti non solo dal punto di vista tecnico e di ponderare l’opportunità di prevedere un impianto di biomassa alle porte di Pozzallo, notoriamente povera di territorio, è una questione aperta e che chiama in causa chi ha concesso l’autorizzazione e chi ha pensato ad una azienda del genere in quella zona.

L’impianto prevede infatti vasche di ricevimento di biomasse, ovvero organismi animali o vegetali presenti in quell’ambiente ed in particolare ambiente scarti di olive, di cereali, di ovaiole e animali da carnea secondo le stagioni dell’anno. Le vasche previste sono chiuse ermeticamente e generano biogas ovvero una miscela di vari tipi di gas, composti principalmente da metano, prodotti dalla fermentazione batterica in anaerobiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici provenienti da residui vegetali o animali. Le vasche sono sette di cui quattro generano il biogas e le altre tre sono previste per lo stoccaggio del digestato. Si tratta nel complesso della lavorazione di 150 tonnellate al giorno. Lo hanno detto i tecnici chiamati in causa riferendo anche che in altre zone d’Italia questo tipo di impianti sono ancora più vicini agli insediamenti urbani e non hanno procurato nocumento.

Anche uno dei soci della società titolare dell’impianto ha sottolineato i benefici per la comunità ed ha parlato di una scelta dell’ubicazione obbligata perché questo tipo di insediamenti non possono nascere in zone industriali. La comunità pozzallese, presente con in testa il presidente del consiglio Quintilia Celestri, alcuni consiglieri comunali e numerosi cittadini, non è però convinta. Lo striscione esposto, e subito fatto ritirare, con su scritto “Pozzallo vuole respirare aria pulita” espone in sintesi tutte le preoccupazioni della comunità pozzallese, che sono state anche fatte proprie da una parte del consiglio comunale modicano e da alcuni cittadini che temono un ulteriore inquinamento del territorio. Non è stato possibile sentire l’opinione del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, inspiegabilmente non invitato a partecipare, e che ha rimandato il confronto a lunedì nel corso del vertice alla Sovrintendenza. Dibattito intenso, spesso interrotto, con i vigili urbani pronti a riportare la calma, tensione palpabile. Se qualcuno pensava che la questione potesse passare sotto silenzio o sottotraccia, si è sbagliato di grosso. Le comunità e i residenti dimostrano, a differenza del passato, una sincera sensibilità verso le questioni ambientali, chiedono coinvolgimento e da quello che è emerso in aula non sono pregiudizialmente contrari alla innovazione ma chiedono solo garanzie o alternative credibili. Esattamente quello che poi, amministratori e politica, dovrebbero garantire.

IL VERTICE DI LUNEDI PROSSIMO IN PREFETTURA A RAGUSA

Si terrà lunedi nella stanza del Sovrintendente ai Beni Culturali di Ragusa, architetto Giorgio Battaglia, un incontro che farà chiarezza sul futuro dell’impianto di biometano che sarà costruito in contrada Zimmardo Bellamagna. Al vertice parteciperanno i sindaci di Modica e Pozzallo e la proprietà dell’impianto. L’organizzazione di questo incontro, voluto dal sindaco Ignazio Abbate, è stato uno dei risultati del consiglio comunale aperto sull’argomento di mercoledì pomeriggio a palazzo San Domenico (foto) al quale ha partecipato una nutrita rappresentanza di consiglieri comunali di Pozzallo ed una altrettanto numerosa delegazione di cittadini pozzallesi. “I nostri vicini pozzallesi – commenta il sindaco Abbate – si sentono minacciati dalla realizzazione di questo impianto che ha tutte le autorizzazioni di legge necessarie, visto che dovrebbe sorgere in un territorio escluso da qualsiasi tipo di vincolo nel Piano Paesaggistico redatto dalla Regione nel 2010 ed approvato anche dai rappresentanti iblei in Parlamento. Capisco le loro paure e la loro diffidenza nei confronti di questa opera, anche se parliamo di una delle fonti energetiche più pulite al Mondo, ed è per questo che vogliamo aprire un tavolo di confronto tra tutti gli attori protagonisti di questa vicenda per cercare di trovare una soluzione che da un lato rassicuri tutti i cittadini e dall’altro possa venire incontro alle legittime aspirazioni della Proprietà. Lunedi, grazie a questo incontro che ho chiesto direttamente al Sovrintendente e al Sindaco di Pozzallo, potremo sapere di più sul futuro del biometano nel nostro territorio. Intanto la Proprietà ha assicurato al sottoscritto – conclude Abbate – che non presenterà nessun inizio lavori fin quando non si concluderà questa fase di studio”.