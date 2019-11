Si è insediato ufficialmente il primo questore donna di Ragusa

Si è ufficialmente insediato lunedì mattina il nuovo questore della provincia di Ragusa Pinuccia Albertina Agnello, più in breve Giusy, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, che ha lasciato l’incarico di Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Sardegna, per assumere l’incarico di Questore della provincia iblea. Ad accogliere il nuovo Questore, prima donna al comando della Questura di Ragusa, il Vice Questore Vicario Marina D’Anna, i Dirigenti ed i Funzionari del capoluogo e dei Commissariati, il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nell’ottica di un rapporto di una proficua collaborazione futura.

Prima di dare inizio alle visite istituzionali, il Questore ha voluto condividere con tutto il personale un momento di preghiera vicino alla stele dedicata ai caduti della Polizia di Stato nell’adempimento del loro dovere, che si è concluso con la deposizione di una corona ai piedi del monumento. Dopo il saluto al personale, il neo questore Giusy Agnello ha incontrato il Prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza.

Giusy Agnello ha diretto la Polstrada catanese per 4 anni, proveniente dal Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, ove era stata destinata nel 2006 a seguito della promozione nei ruoli dirigenziali della Polizia di Stato. A Catania, la Agnello aveva già prestato servizio, tra il 2001 ed il 2004 svolgendo le funzioni di portavoce e capo ufficio stampa all’Ufficio di Gabinetto, in un primo periodo e di dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dal mese di dicembre del 2002 al mese di ottobre 2004.

Dal 2014 la Agnello ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Siracusa, distinguendosi per un’elevata professionalità e per una spiccata sensibilità ed umanità, avendo patrocinato, a nome della Questura aretusea, numerosi incontri in occasione di giornate in difesa della donna e contro il femminicidio insieme alle numerose associazioni antiviolenza operanti nella provincia.