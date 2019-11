Allerta arancione in Sicilia: temporali e tempeste di vento nel Ragusano

Una nuova ondata di maltempo al Sud. Secondo le previsioni diffuse da 3B Meteo, a partire dalla tarda mattinata di lunedì, un vortice depressionario si posizionerà prima ad ovest della Sardegna, poi in Sicilia, in cui la protezione civile ha diramato l’allerta arancione. Nello specifico si tratta di un ciclone mediterraneo, che porterà violenti venti dalla rotazione ciclonica e forte maltempo. Le previsioni meteo invitano a fare particolare attenzione tra lunedì 11 e martedì 12 per possibili temporali, nubifragi e tempeste di vento.