Previsti temporali nelle prossime ore in tutta la Sicilia, anche nel Ragusano: per questo motivo la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla. In ogni caso non dovrebbe trattarsi di perturbazioni di particolare intensità. La giornata più critica dovrebbe essere quella di sabato, con particolare riferimento alla tarda mattinata e al primo pomeriggio, quando potrebbero scatenarsi piogge anche intense accompagnate da forte vento. E’ dunque consigliabile usare prudenza negli spostamenti.