Riserbo sulla suora di Ispica rimasta incinta: dibattito acceso sui social tra chi comprende e chi no

Vige il massimo riserbo sulla giovane suora di Ispica, originaria del Madagascar, rimasta incinta. La suora ha scoperto la gravidanza per puro caso, dopo dei controlli clinici per accertare le cause dei malesseri che l’affliggevano. Esattamente come accaduto ad un’altra suora ultra 30enne di un convento a Militello Rosmarino, piccolo comune dei Nebrodi, nel Messinese. La suora sarebbe stata trasferita a Palermo. Gli stessi ambienti ecclesiastici hanno fatto sapere che la donna, dopo avere partorito, potrà scegliere di abbandonare l’ordine e fare la mamma a tempo pieno. Un po’ come accadrà anche alla suora di Ispica, che pare fungesse anche da madre superiora nell’istituto di cui era ospite, preferendo fare ritorno nel suo paese d’origine. Da qualche giorno a Ispica non si parla d’altro, seppure nell’ambito del chiacchiericcio a denti stretti.

Dibattito acceso anche sui social, tra facile ironia e frasi di circostanza, tra coloro che si mostrano più “comprensivi” a altri invece decisamente più “conservatori”. In una società sempre più smaliziata, dove tutti possono dire la loro, grazie proprio al web, i commenti sull’accaduto si sprecano. Chi ha scelto invece di mantenere il silenzio è la Chiesa, almeno per il momento. Casi di suore, persino di clausura, rimaste incinte, si sono verificati negli ultimi tempi con sempre maggior frequenza in tutto il Paese, e il mondo cattolico, a tal proposito, non ha mai preso posizione in merito.