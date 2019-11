Mille alberi per un nuovo bosco a Ragusa: sempre più “green”

Mille alberi per un nuovo bosco. Lo ha annunciato il sindaco Peppe Cassì che dice: “Gli alberi saranno tanti quanti i nuovi nati nel 2018 e nel 2019. Il bosco sorgerà a partire da fine novembre in contrada Scorsonara, su un’area comunale vicino alla Diga, e sarà realizzato insieme alla Forestale, coinvolgendo le scuole che potranno assistere alle operazioni. Ulteriori alberi saranno piantati nella scuola di San Giacomo e in altre del centro urbano, in corso Vittorio Veneto, in via Ramelli (dove sarà realizzata anche la Casa degli insetti, per preservare quegli animali impollinatori così preziosi per il nostro ecosistema e per ciò che mangiamo, purtroppo in via d’estinzione) e nell’area dell’ex Parco Agricolo, stavolta insieme ai ragazzi promotori di Friday for Future.

Nel prossimo bilancio – prosegue il sindaco – vogliamo inoltre inserire un progetto di sostituzione degli alberi pericolosi, perché a fine del loro ciclo vitale o per via delle loro radici, dove possibile. In alcune zone come ad esempio via Fucà, infatti, la vicinanza a elementi strutturali è tale da non poter prevedere nuovi alberi di alcun tipo”. Il sindaco ha rivendicato l’applicazione della legge del 1992 che prevede un albero per ogni nuovo nato, visto che non è stata mai attuata in città. Erano presenti l’assessore al Verde Giovanni Iacono, i rappresentanti regionali dell’Azienda Foreste ed alcuni funzionari insieme all’architetto Loredana Tumino L’obiettivo è rendere più verde e sostenibile la città e le sue periferie per superare un evidente divario con altre realtà come evidenziano ogni anno i rapporti di Legambiente. L’assessore Iacono da parte sua ha reso noti i dati del censimento avviato lo scorso anno e dal quale risultano 150 aree a verde per un totale di quasi 300 mila metri quadrati. In città ci sono 1.200 alberi e e 4.440 metri lineari di siepi.