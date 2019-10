Ecosistema Urbano: Sicilia bocciata. Ragusa al 103° posto in classifica

Il rapporto annuale sull’Ecosistema Urbano redatto da Legambiente e Ambiente Italia boccia il Sud e la Sicilia in particolare. Palermo è 100ma su 114 capoluoghi e Ragusa 103ma. Il rapporto si basa su 18 parametri raggruppati in cinque macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente. Trento risulta la città più verde d’Italia, seguita da Mantova e Bolzano. Sconsolanti i dai della Sicilia dove solo l’aria risulta poco inquinata ma tutti gli altri parametri sono deficitari. Agrigento è la “prima” delle città siciliane, 59mo posto, poi Enna (63), Caltanissetta (85), Messina 91, Trapani 97, Palermo(100), Ragusa (101), Catania (102, Siracusa (103). Un disastro o quasi a fronte di tutti gli impegni della classe politica a tutela dell’ambiente e del miglioramento della qualità della vita. Progetti e idee che molto raramente si tramutano in cambiamenti radicali ed incisivi. Ragusa è nelle ultime posizioni per offerta di trasporto urbano e per utilizzo del suolo facendo segnare posizioni di retroguardia. Anche la presenza di alberi (96mo posto) rende la città poco verde così come la presenza di Pm nell’aria e di biossido di azoto. Alto il tasso di motorizzazione (89mo posto). Va meglio la presenza di impianti fotovoltaici e le isole pedonali così come la quantità di consumi idrici e domestici. Per incidenti stradali Ragusa si colloca a metà classifica, 41mo posto. Dal rapporto sui dati 2018 di Legambiente emerge una città che ha ancora tanta strada da fare per raggiungere parametri almeno sufficienti soprattutto per stabilire un buon rapporto tra la dimensione urbana ed il suo ecosistema in generale.