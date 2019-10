Periodo di funghi: come saperli raccogliere senza correre rischi

Anche quest’anno l’approssimarsi dell’autunno porterà moltissimi appassionati a dedicarsi alla raccolta delle numerose specie fungine che crescono nei boschi siciliani. Un’attività che, se non condotta su solide basi di conoscenza, rischia di portare a spiacevoli conseguenze qualora il raccoglitore si imbatta in specie tossiche, alcune delle quali potenzialmente mortali. Per evitare ciò, l’ Associazione Gruppi di Ricerca Micologica Sicilia (affiliata all’Unione Micologica Italiana) organizza un corso di formazione micologica che si terrà a Frigintini, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 3-2006 e, al superamento del prescritto esame finale, consentirà di entrare in possesso di regolare attestato propedeutico al rilascio, da parte dei Comuni di residenza, del tesserino che abilita alla raccolta dei funghi epigei su tutto il territorio regionale. Obiettivo principale è quello di far conoscere meglio l’affascinante mondo dei funghi, soprattutto evitando spiacevoli e pericolosi incontri con le specie tossiche.

Il corso si articolerà in una serie di incontri, nelle date del 23, 24, 25 e 26 ottobre, durante i quali esperti micologi terranno delle lezioni teorico-pratiche su :

– legislazione regionale,

– caratteristiche ecologiche, biologiche e morfologiche dei funghi epigei,

– caratteristiche delle principali specie commestibili e tossiche,

– aspetti igienico-sanitari ed avvelenamenti.

Per informazioni ed iscrizioni chiamare, il numero 339 7743658