“La casa dei modicani” secondo il Comitato Cento Passi

“Ricordare i protagonisti del nostro passato è un’esigenza oggettivamente molto sentita da tanti modicani, delle più svariate estrazioni politiche e culturali”: esordisce così il comunicato del Comitato Cento Passi di Modica, a firma dell’avvocato Antonio Ruta, che propone quindi l’istituzione della “Casa dei modicani”, ovvero una struttura, tra le tante di proprietà dell’ente comunale, da dedicare alla memoria dei cittadini e delle cittadine che hanno dato lustro alla città, nei vari settori del sapere, della cultura, della politica, dello sport, della tecnica, della scienza. “Le famiglie, o chiunque ne sia in possesso – dichiara Ruta – potrebbero versare in questo luogo

documenti, fotografie, testimonianze di vario genere, onde consentire non solo e non tanto una celebrazione di nomi, quanto la realizzazione di un “fondo di ricerca”, per fornire, a chi ne abbia voglia e pazienza, gli strumenti di un’analisi approfondita delle vite e delle opere dei Nostri. Insomma, un luogo dei valori condivisi e che hanno accomunato personalità tra loro anche molto diverse, da trasmettere come esempio alle future generazioni – conclude la nota – per un pluralismo reale e storicamente serio e credibile della memoria cittadina.