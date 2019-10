Allerta arancione della protezione civile in Sicilia, provincia di Ragusa compresa, per le prossime ore, quando saranno previsti temporali e forti raffiche di vento che impongono prudenza negli spostamenti. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro la serata di martedì. Le zone più colpite si prevede possano essere quelle di Messina e Catania. Come accennato dunque, anche in territorio ibleo il maltempo si farà sentire, seppure, stando alle previsioni, in maniera più contenuta.