Percorsi letterari in Sicilia da Porto Empedocle a Modica

Da Porto Empedocle e Agrigento a Racalmuto, da Siracusa a Modica. Le “Strade dei percorsi letterari di Sicilia” uniranno i luoghi legati alla memoria di poeti, scrittori e drammaturghi che sono nati e vissuti in Sicilia. Il progetto “Strade dei percorsi letterari di Sicilia” è stato presentato all’Ars dai 2 parlamentari iblei Stefania Campo e Nello Dipasquale ed allegato come emendamento alla Finanziaria che a breve andrà in aula per la definitiva approvazione. I 2 parlamentari hanno preso l’iniziativa in modo autonomo per arrivare, comunque, all’obiettivo di valorizzare e pubblicizzare il patrimonio letterario dell’Isola. I percorsi saranno segnalati con apposita cartellonistica, attraverso cui si raggiungeranno i luoghi in cui hanno vissuto gli scrittori siciliani o quelli descritti nelle loro opere in un itinerario che coinvolgerà anche siti archeologici e cantine sociali, l’enogastronomia, i siti naturalistici e le strutture per l’accoglienza e i relativi servizi. Sarà possibile visitare case museo o luoghi in cui hanno vissuto gli scrittori, entrare nei bar che frequentavano e magari assaporare un dolce che ha ispirato alcuni romanzi.

Per il sì definitivo alla norma si attende ora il via libera finale all’intera riscrittura del collegato. I 2 deputati iblei non sono tuttavia entrati nel merito della spesa che comporterà l’approvazione definitiva dell’ articolo soprattutto alla luce del fatto che il Governo regionale ha detto a più riprese che non ci sono risorse, almeno al momento, per finanziare nuovi progetti e prevedere nuove spese. Il territorio ibleo è coinvolto nel progetto grazie alla presenza del Museo Casa natale Salvatore Quasimodo di via Posterla a Modica. La casa natale del Nobel per la Letteratura 1959 è uno dei punti cardine del progetto anche perché sempre più meta di visite e attiva per iniziative e attività sia culturali sia didattiche.