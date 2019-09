A Scicli una mamma siriana donerà il midollo ai figli talassemici

Ha viaggiato insieme ai suoi figli dalla Siria a Scicli, lasciando la sua terra, tramite i corridoi umanitari. Era il giugno 2018 quando arrivò in Sicilia. Oggi sogna di poter salvare i suoi 2 figli, malati di talassemia. Per poter realizzare il suo sogno è partita per Bologna, accolta dagli operatori della Comunità di Sant’Egidio, dove è stato trovato un posto in ospedale per effettuare tutti gli esami necessari e poter sperare in un trapianto di midollo. Una mamma coraggiosa e generosa fuggita da una terra dilaniata allo scopo di poter assicurare un futuro ai figli.