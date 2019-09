Terapia Aba ai bimbi autistici fiore all’occhiello Asp Ragusa

E’ l’unico servizio di terapia per bambini autistici istituzionalizzato in Sicilia quello offerto dall’Asp 7 di Ragusa a circa 50 piccoli pazienti sparsi per il territorio ibleo e non solo. Si tratta dell’applicazione della terapia Aba, acronimo inglese per Applied Behavior Analysis, che in italiano si traduce con Analisi del Comportamento Applicata. L’Aba è una scienza nata negli Stati Uniti nel 1968 e ormai usata in tutto il mondo: a Ragusa è un servizio di eccellenza che spicca in tutta l’isola, grazie anche all’impegno del primario di neuropsichiatria infantile Giuseppe Morando, in questi giorni alle prese con la riorganizzazione del servizio, che ha sollevato qualche lamentela tra alcuni genitori dei bimbi che ne fruiscono. Ad agosto sono scadute difatti alcune terapie semestrali e il rinnovo, come spiegato dallo stesso primario, non è automatico, ma va valutato caso per caso, anche per fornire l’opportunità dell’erogazione del servizio a quanti non hanno mai avuto la possibilità di fruirne.

Lo staff preparato e composto da 12 elementi, di cui 8 specializzati per le terapia Aba, cerca di accontentare tutti, compatibilmente con le possibilità a disposizione. I risultati positivi però non sono mancati, e la stessa azienda ospedaliera, con in primis il direttore generale Angelo Aliquò, crede nelle potenzialità e nella comprovata utilità del servizio, con il quale si tenta di servire il maggior numero di utenti possibili. Il servizio di terapia per bambini autistici viene erogato nella sede centrale di piazza Igea dell’Asp 7 di Ragusa (foto) e in alcuni Csr sparsi per il territorio, tra cui quelli di Modica e Pozzallo. L’Asp sta dunque tentando di venire incontro a tutti, compresi coloro a cui è scaduta la prescrizione semestrale, che, stando a quanto previsto per legge tramite apposito decreto a cui ci si deve necessariamente attenere in maniera scrupolosa, sarà rinnovata, come accennato, sulla base della valutazione che accerta, tra l’altro i progressi compiuti dai piccoli pazienti rispetto ad altri più problematici che continuano a necessitare di assistenza mirata.