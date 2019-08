Settimana di ferragosto con il gran caldo di estrazione sahariana

Un bel tempo con sole splendente caratterizzerà queste giornate di metà agosto, con un caldo afoso che non lascerà tregua per l’intera settimana di ferragosto in tutta la Sicilia, compreso il territorio ibleo. Proprio nelle prossime ore si intensifica il caldo al sud per via di un nuovo afflusso di estrazione sahariana. Giornate soleggiate e molto calde quindi, con picchi prossimi fino a 43 gradi. Particolarmente afose le zone costiere, mentre più “fresche” (ma non troppo) saranno le zone rurali e montane. Venti deboli con mari calmi o poco mossi un po’ ovunque. Un po’ di refrigerio si avrà subito dopo ferragosto, con temperature leggermente in discesa nella media stagionale. Per combattere il caldo e prevenire spiacevoli conseguenze specie per le categorie più deboli quali bambini e anziani bisogna evitare di uscire di casa nelle ore più calde, favorendo una dieta leggera a base di cibi freschi. Occorre infine bere almeno 2 litri di acqua al giorno, fresca ma non ghiacciata.