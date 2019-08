E’ morto in ospedale l’imprenditore modicano Enzo Carpentieri. Il centro “Solaria” chiuso per lutto

E’ venuto a mancare nel pomeriggio di sabato l’imprenditore modicano Enzo Carpentieri. Il decesso è avvenuto all’ospedale Maggiore di Modica, dove Carpentieri era stato trasferito in mattinata dal nosocomio di Caltagirone, in cui era stato ricoverato per essere sottoposto ad una operazione chirurgica di angioplastica. Pare che il decesso sia scaturito da improvvise e non meglio specificate complicazioni cliniche. La ferale notizia si è diffusa a macchia d’olio in tutta Modica e non solo, destando parecchio stupore, anche perchè Enzo Carpentieri era molto noto per la sua vitalità. Il centro commerciale Solaria, di sua proprietà, è rimasto chiuso in segno di lutto.

A fianco del fratello Carmelo, Enzo Carpentieri prese parte al battesimo, nel 1977, di Tele Radio Modica Oggi, ora Video Mediterraneo. Nell’ultimo decennio aveva rilevato Video Uno, oggi Canale 74. Enzo Carpentieri era padre di Mommo, molto noto nel mondo dello sport in quanto già patron del Modica Calcio, e anche in politica, e anche di Graziana, che lo collaborava della gestione dell’emittente televisiva, nonché di Sonia. Enzo Carpentieri, tra le molte cose, era stato anche presidente della storica Carpentieri Calcio. Alla famiglia le più sentite condoglianze della direzione, della redazione e dello staff tutto di Corriere di Ragusa.