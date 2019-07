Goletta Verde su inquinamento del torrente Modica Scicli

Gli attivisti di Legambiente si sono dati appuntamento alla foce dell’Irminio. Poco al largo è stata ancorata Goletta Verde, l’imbarcazione che monitora lo stato di salute delle acque. Nel corso della due giorni iblea Legambiente non ha potuto non lanciare ulteriori allarmi sullo stato del torrente Modica Scicli che sfocia ad Arizza e risulta inquinato, e sul presunto sversamento del pozzo 16 nell’area di contrada Moncillè. L’attenzione di Legambiente è alta, come ha ha spiegato Fabio Granata, militante dell’associazione e responsabile del Distretto Sud Est. L’equipaggio, insieme alle attiviste e agli attivisti dei circoli di Legambiente di Scicli e Modica, capitanati dai due presidenti Alessia Gambuzza e Giorgio Cavallo, ha effettuato un blitz mattutino, esponendo sul punto analizzato un grande striscione recante la scritta “Che vergogna!” (foto), con l’obiettivo di denunciare la situazione in cui versa la foce del torrente.

Nei giorni scorsi i tecnici della Goletta Verde hanno effettuato i prelievi su diversi punti della Sicilia, i cui risultati saranno presentati a breve. Ma gli attivisti di Legambiente hanno anticipato i risultati della foce del torrente Modica Scicli con il blitz, per denunciare la situazione in cui versa la zona, il cui campionamento è risultato “fortemente inquinato”, secondo le analisi dei tecnici di Legambiente. La presenza di enterococchi intestinali è infatti risultata di gran lunga superiore ai limiti di legge, in un punto, è bene ricordarlo, che in passato ha mostrato già criticità.

“Vorremmo che il problema alla foce del torrente venga risolto il prima possibile – afferma Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia – chiediamo che i comuni interessati verifichino le cause, per capire dove sono gli scarichi abusivi e i problemi relativi alla depurazione. Questo caso è uno dei tanti che sul territorio siciliano contribuiscono alla procedura d’infrazione europea che sta costando all’Italia 60 milioni di euro all’anno, 5 milioni al mese che avremmo potuto utilizzare per realizzare fognature e depuratori, creando inoltre posti di lavoro”. Se lo stato di salute del mare ibleo, tranne che in un paio di tratti costieri, risulta dunque buono, è la situazione dell’entroterra che lascia perplessa Legambiente tanto da avere indotto l’associazione a presentare un esposto in Procura