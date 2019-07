Riqualificare Monserrato e “La Vetta”? L’idea dei giovani di Forza Italia

Un progetto di riqualificazione nella zona di Monserrato e in particolare de “La Vetta” a Modica. E’ quello a cui stanno lavorando i giovani di Forza Italia per rendere questo sito fruibile affinchè sia completamente rivitalizzata e sfruttata anche in termini turistici. Il progetto prevede la pulizia del sito e la scerbatura di tutta l’area, peraltro a rischio incendi, la pavimentazione degli spazi attualmente inadeguati alla libera fruizione, la sistemazione della staccionata e la pulizia della Croce che si erge sulla collina. “E’ importante – si legge nella nota – restituire questo sito naturalistico alla città che potrà pregiarsi di un’altra bellezza paesaggistica se adeguatamente valorizzata. Il nostro progetto sarà sottoposto al sindaco Ignazio Abbate e all’azienda forestale. Un lavoro al quale ne seguiranno altri, frutto della nostra convinzione che la buona politica si debba sviluppare nella concretezza di chi vuole dare un nuovo inizio prestando finalmente attenzione alle vere problematiche che interessano il territorio modicano. Abbiamo raccolto idee, elaborato progetti comuni – conclude la nota – che stanno per essere ultimati e resi operativi.