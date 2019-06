Nessuna spiaggia iblea nella guida di Legambiente e Touring Club Italiano

Non ci sono spiagge iblee nella guida di Legambiente e Touring Club Italiano “Il mare più bello 2019”. La Sicilia è presente con le 5 vele di Pantelleria ma anche con il comprensorio nord trapanese formato da San Vito Lo Capo e con l’isola di Ustica. «La rigorosa selezione proposta dalla guida rappresenta bene la nostra missione: valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico culturale e le economie produttive dei territori» dice Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano. Sono in tutto 97 i comprensori turistici individuati sulla base dei dati raccolti da Legambiente sulle caratteristiche ambientali e sulla qualità dell’ospitalità. Il giudizio attribuito a ciascun comprensorio, dalle 5 vele assegnate ai migliori fino a 1 vela, è frutto di valutazioni approfondite. I parametri sono divisi in due principali categorie: qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi. Così, vi saranno zone naturalisticamente più significative dei premiati con le 5 vele, ma con servizi turistici non eccellenti. Altri comprensori possono contare su località con strutture ricettive impeccabili in aree dove però mare e coste sono state più compromesse”.

Per la guida del Touring il mare più bello d’Italia è il Cilento Antico,, comprensorio formato da Pollica (Sa), la perla del Cilento e comune capofila tra quelli del comprensorio campano. Poi la Sicilia con Pantelleria, San Vito Lo Capo e Ustica. A seguire il litorale della Maremma Toscana guidato da Castiglione della Pescaia (Gr), quindi la Baronia di Posada (Nu) e il Parco di Tepilora, il Litorale di Chia con Domus De Maria (Sud Sardegna), Baunei (Nu), l’Alto Salento Jonico guidato da Nardò (Le), la Planargia con Bosa (Or), la Costa d’Argento e l’Isola del Giglio (Gr). E ancora: le Cinque Terre guidate da Vernazza (Sp), l’isola di Pantelleria (Tp), la Gallura Costiera e l’area marina protetta di Capo Testa Punta Falcone guidata da Santa Teresa di Gallura (Ss), la Costa del Mito e l’area marina protetta Coste degli Infreschi e della Masseta guidata da San Giovanni a Piro (Sa), l’Alto Salento Adriatico guidato da Melendugno (Le), la costa del Parco agrario degli Ulivi secolari guidata da Polignano a Mare (Ba). il Litorale Trapanese Nord guidato da San Vito lo Capo e l’isola di Ustica.