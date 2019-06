Caldo in arrivo, stavolta in via definitiva. Da venerdì 35 gradi

Sembra ormai evidente, come evidenziato da Il Meteo .it, come il nostro Paese si stia finalmente lasciando alle spalle la lunga scia di giornate grige, fredde e piovose che hanno caratterizzato questo anomalo o addirittura eccezionale mese di maggio andato in archivio. Se escludiamo le temperature ancora lievemente sotto tono su alcuni tratti del Sud e del Centro, ora la situazione ha comunque assunto un’aspetta decisamente più consono al periodo. Anche nei prossimi giorni le temperature saranno destinate a subire una sorta di scatto continuo e si volerà tranquillamente oltre i 30° C praticamente su tutto il Paese.

Ma il caldo potrebbe aumentare in modo esponenziale a partire dalle giornate di mercoledì e giovedì. Un risveglio dell’Anticiclone sub tropicale, infatti,andrebbe a sostituire il suo stretto parente delle Azzorre, preludio ad una fase climatica ulteriormente più calda. In questo frangente saranno coinvolte soprattutto le regioni centro meridionali ed in particolar modo l’area del basso Tirreno, la Sicilia e tutta l’area ionica. Su questi settori, specialmente da venerdì 7 e per gran parte del successivo fine settimana, i termometri potrebbero schizzare ben oltre i 35-36°C, come sulla Sicilia, il sud della Calabria, le aree interne meridionali della Basilicata e della Puglia. Farà meno caldo invece al Centro ma soprattutto al Nord dove l’Anticiclone africano non riuscirà ad esprimere al meglio la sua calda azione stabilizzante, in quanto, disturbato da correnti più fresche ed instabili di provenienza atlantica.