Fronte spaccato a Ragusa sulla riapertura al traffico di via Roma

Due inviti ai concittadini. Il sindaco Peppe Cassì non si tira indietro nel dibattito sul futuro del centro storico ed in particolare sulla riapertura di via Roma al traffico. Le tante prese di posizione emerse sui social sono prova della sensibilità dell’argomento e hanno spaccato il fronte. Per il sindaco il tutto è da vedere in modo positivo perché “Ragusa è una città pensante e pulsante”.

La visione del sindaco è ampia e non limitata al tratto di via Roma ma non prescinde innanzitutto dal ruolo che gli stessi cittadini possono giocare perché dice il sindaco: “siamo noi ragusani a fare Ragusa”. Ed allora, ecco la ricetta semplice e di facile spendibilità: “Un caffè, una passeggiata, un acquisto in vie bellissime, all’aperto, piene di negozi di qualità è già un piacevole contributo al cambiamento”. Insomma tornare in centro, godere dello spazio e vivificare una zona oggi non attraente. Scrive il sindaco nella sua riflessione: “Non guardiamo solo a via Roma, ma a tutta un’area centrale della nostra città da rivitalizzare e ripopolare di cui via Roma è strada simbolo. E non è solo una questione di apertura: sono convinto che non basterà il transito veicolare a cambiare il volto del centro, anche perché “apertura” è un concetto riduttivo. Stiamo infatti pensando a una ztl sperimentale, con conseguente apertura e chiusura del traffico secondo fasce stabilite; un modo per aumentare il presidio della zona e la mobilità anche su Corso Italia, Corso Vittorio Veneto, via S.Anna, piazza Salvatore, via Mario Leggio, Piazza Libertà, permettendo a più ragusani di guardare le vetrine del centro ma anche di passeggiare, godersi delle iniziative.

Ma non può bastare: l’ho già detto, guardiamo a interventi a breve termine (eventi), medio termine (ztl, incentivi, detassazione, attrazione di nuovi brand) e lungo termine (riportare gli uffici nelle loro sedi naturali, creare poli culturali che possano attirare e riportare i ragusani a vivere il centro, riabitare le case storiche)”. L’invito finale è alla partecipazione, alla condivisione di idee grazie alla costituzione di una “delegazione utile a costituire un soggetto da coinvolgere in questo processo e con cui confrontarci. Nessuno deve sentirsi escluso”. Il dibattito è dunque aperto.