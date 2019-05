A Ragusa sono 6.271 le persone che hanno presentato domanda all’Inps per il Reddito di Cittadinanza

A Ragusa sono 6.271 le persone che hanno presentato domanda all’Inps per ottenere il Reddito di Cittadinanza. Il capoluogo ibleo è penultimo nella classifica regionale per numero di domande presentate, precedendo solo da Enna, 4.610. In testa Palermo con 47.571, poi Catania 35.659, Messina con 19.571, Trapani con 13.841, Siracusa 12.471. La Sicilia è la seconda regione, dopo la Campania, per numero di domande presentate. Di queste sono 129.324 le domande presentate ai Caf, 7.474 ai patronati e 3.020 sul sito online tramite Spid e 21.565 agli uffici postali. Intanto ci si avvia alla seconda fase, ovvero al tentativo di inserire al lavoro i beneficiari della misura che sono senza occupazione. Dopo queste prima fase ci si avvia verso la seconda, ovvero al tentativo di inserire al lavoro i beneficiari della misura che sono senza occupazione. Per questa fase, che dovrebbe partire con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di chi riceve la Rdc card, il cammino appare al momento in salita. I centri per l’impiego, infatti non hanno ancora la piattaforma dell’Anpal che dovrebbe consentire la gestione dell’accompagnamento al lavoro dei beneficiari del reddito. Secondo la legge che introduce il reddito di cittadinanza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Inps dell’accoglimento della domanda (le prime sono arrivate nella seconda quindicina di aprile) tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did). Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, il destinatario del reddito dovrebbe essere convocato dal centro per l’impiego per sottoscrivere il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione. I tempi per questa seconda parte della misura sembrano allungarsi.