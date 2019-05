Gli alberi “decapitati” di viale Sicilia stavano intaccando anche i locali del cineteatro Duemila

Dalla potatura alla “decapitazione” il passo è stato breve, anzi, inevitabile. Sui social sta scatenando un’autentica polemica la scelta dell’amministrazione Cassì di tagliare quasi alla base gli storici alberi di pino di viale Sicilia (foto), ma, a quanto pare, non si poteva fare altrimenti. La drastica decisione è stata difatti dettata dalla necessità di porre fine ai danni ed ai pericoli causati dalla profonde e lunghe radici degli alberi, che, oltre a divellere marciapiedi e deformare la carreggiata, provocando insidiosi avvallamenti che hanno pure fatto cadere più di una persona e infastidito gli automobilisti, stava intaccando anche i locali del cineteatro Duemila. E difatti il proprietario della struttura aveva già diffidato l’amministrazione a porre rimedio a questo stato di cose, che stava seriamente degenerando.

“Ereditando” la grana dalle precedenti amministrazioni (gli alberi fino piantati decenni fa) alla giunta Cassì non è rimasto altro fare che “darci un taglio” (se ci passate l’ironia), anche sulla scorta di quanto consigliato dai tecnici consultati in merito, secondo cui estirpare gli alberi per trapiantarli magari altrove sarebbe stato complicato e forse anche inutile, dal momento che difficilmente avrebbero attecchito nei nuovi luoghi. Chi si è arrabbiato per questo intervento giudicato eccessivo può dunque mettersi l’animo in pace anche perchè pare che anche i restanti pini di viale Sicilia ancora in vita siano destinati a fare la stessa fine.