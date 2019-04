Squassata dal vento la Pasqua negli Iblei: attivato a Ragusa il presidio territoriale d’emergenza

Il fortissimo vento ha squassato la Pasqua negli Iblei: le raffiche violente hanno costretto ad un repentino cambio di programma. E’ il caso di Comiso dove è saltata la celebrazione all’estero nella Pasqua, con il rito della Paci che si è svolto solo in chiesa, per motivi di sicurezza. Tutto rinviato alla prossima settimana. A Pasquetta la gita fuori porta potrebbe essere ostacolata, oltre che dal persistente vento forte, anche dalle piogge. Infatti è atteso un peggioramento del tempo su tutte le regioni, con cielo spesso coperto e piogge. Una situazione che potrebbe concretizzarsi in toto anche sulla Sicilia orientale. Quindi è bene tenere l’ombrello a portata di mano. Intanto, per le prossime 24/36 ore è stata segnalata dal bollettino regionale di Protezione civile una possibile criticità in evoluzione per venti da forti fino a burrasca con raffiche fino a burrasca forte provenienti dai quadranti sud orientali e significative mareggiate sulle zone costiere della Sicilia sud orientale. Per le possibili condizioni meteo avverse segnalate, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha attivato il presidio territoriale di Protezione civile per il monitoraggio delle aree a rischio.

La struttura comunale di Protezione Civile, sita in Via Napoleone Colajanni, 69a invita: i diportisti a rafforzare gli ormeggi e mettere a riparo le imbarcazioni; i cittadini a stare lontani da alberi, strutture precarie e vulnerabili; i commercianti a controllare l’ancoraggio di strutture all’esterno delle proprie attività; i gestori di impianti pubblicitari e affissionistici a verificare la tenuta delle proprie installazioni; le imprese di costruzioni a controllare ponteggi, gru e ogni altra struttura presenti nei cantieri edili. Sono attivate comunicazioni e aggiornamenti continui con le strutture dei comuni limitrofi e con le strutture regionali e nazionali. Vista anche la particolarità delle giornate legata alle festività di Pasqua, il primo cittadino rivolge alla cittadinanza la raccomandazione di prestare la massima attenzione negli spostamenti.