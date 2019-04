Paziente 90enne operato d’urgenza da sveglio per una peritonite con colecistite acuta perforata

Un intervento su un paziente di quasi 90 anni che presentava una peritonite diffusa da colecistite acuta perforata è stato effettuato, alcune settimane fa all’ospedale Guzzardi di Vittoria, nel reparto di chirurgia generale diretto dal dott. Maurizio Carnazza. Grazie alla collaborazione dell’equipe anestesiologica, in anestesia spinale, a paziente sveglio, in quanto le condizioni critiche e l’età, notevolmente avanzata, non avrebbero consentito una anestesia generale con intubazione e ventilazione, si è proceduto con l’intervento. Il paziente, a distanza di quasi un mese, sta bene.

Il dott. Carnazza ha dichiarato: «Nel nostro Reparto, da qualche tempo, abbiamo iniziato a effettuare colecistectomie laparoscopiche in regime di day surgery – ossia con ricovero di un giorno. Tutto ciò, dopo più di 20 anni di esperienza di chirurgia laparoscopica, in pazienti selezionati e grazie ad una buona organizzazione di Reparto nella gestione della Day Surgery. Chiaramente, è necessaria una rigorosa selezione dei pazienti nel pre e post-operatorio con una scrupolosa attenzione e un massimo rispetto delle linee guida. La tecnica è quella classica, come pure rimangono invariate le indicazioni all’intervento.»

Questo approccio terapeutico aggiunge un ulteriore tassello all’offerta sanitaria della nostra Azienda in ambito chirurgico, mantenendo così, alti gli standard qualitativi. La chirurgia di Vittoria è risultata la quarta unità operativa in Sicilia per numero di colecistectomie laparoscopiche con dimissioni entro tre giorni nel 2018 (dati Agenas). Tutto ciò al fine di ridurre la cosiddetta “mobilità passiva” permettendo ai cittadini della provincia di Ragusa di non dovere “migrare” per essere curati.

Nella foto, l’equipe chirurgica che ha eseguito l’intervento operatorio