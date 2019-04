Mezzo milione di finanziamento per la villa comunale di Pozzallo: sarà riqualificata ed abbellita

Mezzo milione di finanziamento per la villa comunale di Pozzallo (foto). Un decreto dell’assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha assegnato la somma per dare seguito alla legge finanziaria del 2018. Di questo finanziamento hanno beneficiato altri 3 comuni della Sicilia che sono stati in prima linea nell’affrontare il flusso migratorio. Nei giorni scorsi, il sindaco Roberto Ammatuna ha incontrato a Palermo i funzionari del’assessorato per stabilire insieme a loro tutte le procedure che si devono seguire per impegnare le somme assegnate. Inoltre, il primo cittadino ha già avviato i contatti con il consiglieri affinché tutti, siano di opposizione o di maggioranza, possano apportare idee e proposte migliorative al progetto iniziale, in un incontro che si terrà venerdì 26. La giunta ha anche approvato la deliberazione che dà gli indirizzi al dirigente responsabile del settore edilizia pubblica per adottare tutti gli atti progettuali ed amministrativi necessari per l’utilizzo delle somme ottenute da inviare alla civica assise per l’approvazione. “Su un argomento così importante come la riqualificazione della Villa Comunale – afferma il sindaco Ammatuna – occorre agire con la massima unità delle forze politiche”.