Un interessante fine settimana micologico concluso a Modica alla scoperta de “I tartufi di Sicilia”

Un interessante fine settimana micologico quello appena concluso a Modica. L’associazione Gruppi di Ricerca Micologica Sicilia ha tenuto un incontro formativo avente come tema “I tartufi di Sicilia”. I partecipanti, provenienti non solo dall’area iblea, hanno preso parte, nel corso della mattinata di sabato scorso, ad un’escursione alla ricerca di tartufi. Abbondanti e diversificati i ritrovamenti di preziosi funghi ipogei, con diversi esemplari di buona pezzatura ed altri appartenenti a specie di particolare interesse scientifico. Conclusa l’attività pratica, le attività si sono spostate a Modica nei prestigiosi locali di Palazzo Grimaldi, messi a disposizione dalla Fondazione “Giovan Pietro Grimaldi”, dove la professoressa Alessandra Zambonelli, dell’Università di Bologna, ha affrontato temi come le caratteristiche biologiche e morfologiche dei tartufi, con particolare riferimento alle specie presenti sul territorio siciliano. A conclusione del seminario si è tenuta una partecipata tavola rotonda, alla quale ha preso parte anche il sindaco di Modica Ignazio Abbate, che ha offerto numerosi spunti di riflessione soprattutto sui possibili risvolti economici offerti dalla tartuficoltura con particolare riferimento al territorio modicano.