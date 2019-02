Attivato a Ragusa il presidio territoriale di Protezione civile per previsioni meteo avverse

Il sindaco di ragusa Peppe Cassì, a seguito di previsioni meteo avverse legate a repentini cali di temperatura e forti venti provenienti dai quadranti settentrionali dal pomeriggio di oggi fino alla giornata di domenica, ha attivato il presidio territoriale di protezione civile per il monitoraggio dei punti critici. A causa delle condizioni meteo avverse che potrebbero provocare la possibile presenza di nevicate a quote superiori di 400 o 600 metri, si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione negli spostamenti fuori e all’interno della città e di tenere a bordo delle auto le catene. Si invitano inoltre i gestori di attività produttive a controllare e verificare la tenuta delle installazioni posizionate all’esterno.

Per le prossime ore (anche se il sole sta resistendo) sono previsti venti forti anche fino a 80 km/h e temporali anche piuttosto intensi in certe zone. Il freddo siberiano ha raggiunto quindi anche la Sicilia e gli effetti si avvertiranno in maniera marcata anche nel Ragusano. Le temperature scenderanno anche fino a 2 gradi. Occorre quindi usare prudenza e buonsenso, evitando magari spostamenti non necessari in particolare nella giornata di domenica, quando sono previsti temporali. Il maltempo per fortuna durerà poco perchè già da lunedì farà capolino il sole e le temperature torneranno a salire.