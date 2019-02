Riaperti gli aeroporti di Catania e Comiso: diminuita sensibilmente l’intensità della cenere dell’Etna

Gli aeroporti di Catania e Comiso sono stai riaperti. L’unità di crisi ha assunto questa decisione dopo avere verificato le condizioni di agibilità determinate dalla emissione di cenere dall’Etna. La quantità di cenere nell’aria, dopo l’attività eruttiva, è diminuita, anche se la situazione resta sotto attento controllo. Comiso è pienamente operativo ed in caso di necessità, oltre alla gestione dei voli programmati, potrà eventualmente accogliere aeromobili dirottati da Fontanarossa. A Catania è stato aperto un settore che in termini pratici comporta la piena operatività dei voli in partenza e l’atterraggio di soli 4 voli per ora. Inevitabili disagi e ritardi che si accumuleranno nel corso della giornata se la situazione non dovesse migliorare. Da Fontanarossa tutti i voli prima delle 8 sono stai cancellati ed i primi a decollare sono quelli dopo le 8.45. I voli in arrivo sono gestiti quasi regolarmente seppur con lievi ritardi I passeggeri sono stati invitati a contattare le compagnie per verificare lo stato dei voli. A causa della chiusura totale di venerdì pomeriggio molti voli sono stati cancellati e partenze ed arrivi dovranno essere riprogrammati.

LA SITUAZIONE PRECEDENTE FINO A POCHE ORE FA

L’Etna colpisce anche Comiso: dalle 18 di giovedì lo spazio areo della Sicilia sud orientale è stato chiuso al traffico aereo per via della perdurante emissione di cenere vulcanica. Ad essere interessato, oltre all’aeroporto di Fontanarossa, anche il Pio La Torre, dove la cenere del vulcano è arrivata sospinta dal vento. A causa dell’abbondante emissione di cenere vulcanica in atmosfera, le società di gestione dell’aeroporto di Catania ha quindi comunicato che nessun volo potrà quindi partire o atterrare nei due aeroporti. Proprio come il giorno prima, insomma, quando dalle 18 nessun volo ha più raggiunto ed è partito dall’aeroporto Fontanarossa per 14 ore, con la cancellazione di decine di voli e dirottamento di altrettanti su Comiso e Palermo. Viene a mancare anche il supporto di Comiso ed i voli subiscono o la cancellazione o il dirottamento verso Palermo.