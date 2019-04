Ecodep presente a Eco Med 2019 a Catania. Focus su acqua, rifiuti, energia e tutela ambientale

Ecodep, realtà leader in Sicilia nella completa gestione, trattamento e smaltimento rifiuti speciali, sarà presente dall’11 al 13 aprile ad Eco Med 2019, Catania Centro Fieristico Le Ciminiere, piano terra stand 37 – 38. “La nostra Professionalità ed esperienza aperta all’incontro con realtà competitive e dinamiche, con l’innovazione e le aziende – si legge nella nota di Ecodep – Eco Med 2019 si aprirà con l’ambizione di concorrere a cambiare il paradigma nell’attuale gestione dell’ambiente, esso si rivolge alle istituzioni e alle imprese che si occupano del ciclo dei rifiuti, del ciclo delle acque, delle bonifiche, dell’energia rinnovabile, della mobilità, della sostenibilità in generale. L’evento internazionale, che si svolgerà a Catania, si affianca al progetto originario, (Progetto Comfort), con l’ambizione di concorrere a cambiare il paradigma nell’attuale gestione dell’ambiente ed Ecodep sempre sensibile non poteva mancare a questo importante appuntamento internazionale. Tanti saranno i focus di Eco-med 2019: acqua, rifiuti, energia, monitoraggio e salvaguardia dell’ambiente e mobilità sostenibile. Vi aspettiamo – chiude la nota – per parlare di gestione dei rifiuti, dei servizi di Ecodep e per conoscere la nostra realtà aziendale”.

Contatti

Ecodep Srl

Viale dello Sviluppo, 11, 97015 Modica (Rg)

Tel. +39 0932 777520

Fax: +39 0932 777136

Email: info@ecodep.it

www.ecodep.it