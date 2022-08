All’aeroporto di Comiso cancellata la tratta da e per Bologna

Voli sì, voli no: un giorno si annunciano nuove tratte, un giorno le si taglia. Stavolta è successa la seconda circostanza: è saltata difatti all’aeroporto di Comiso la tratta da e per Bologna. Niente più collegamento diretto tra il territorio ibleo e l’Emilia Romagna, insomma. Il volo cancellato è appannaggio della compagnia low cost Ryanair, che sta assumendo gli stessi provvedimenti anche altrove, versando in difficoltà e chiedendo maggiori contributi agli aeroporti, che, per ovvi motivi, non possono essere concessi. La crisi quindi non risparmia niente e nessuno. E la diminuzione delle tratte rischia di allargarsi a macchia d’olio. Per quelle che resteranno, invece, un aumento dei prezzi appare quasi certo.