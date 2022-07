Oltre 11.000 imprese a rischio fallimento in Sicilia, 806 a Ragusa

La Pubblica amministrazione non paga gli appaltatori che a loro volta non pagano i fornitori. Ci sono in Sicilia ben 11.053 imprese su un totale di 5.285 in Italia a immediato rischio di fallimento e ben 806 di queste sono nel Ragusano. La classifica delle imprese che devono avere soldi da Stato e Regione per lavori e servizi già resi vede Palermo e Catania in testa ed a seguire 1.548 a Messina, 1.043 a Trapani, 1.001 a Agrigento, 858 a Siracusa, 806 a Ragusa, 569 a Caltanissetta e 393 a Enna, per un totale regionale di 11.503 attività che rischiano di scomparire a breve. La Sicilia rappresenta il 7,9% del totale nazionale che somma 146.032 realtà imprenditoriali. L’area più a rischio è il Sud, con 50.751 aziende in sofferenza (34,8% del totale), seguono il Centro con 36.026 imprese (24,7%), il Nord-Ovest con 35.457 (24,3%) e il Nord-Est con 23.798 (16,3%). A lanciare l’allarme è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, retto da Paolo Zabeo, che racconta di una “scorciatoia per l’inferno”, cioè di imprenditori che hanno come unica alternativa l’usura. La Cgia rileva un aumento di denunce per ricorso ai “cravattari” (241 post Covid, +26,1%). Spiega la Cgia che «queste attività danno lavoro a circa 500mila addetti. Si tratta prevalentemente di imprese artigiane, esercenti attività commerciali o piccoli imprenditori “scivolati” nell’area di insolvenza e, quindi, segnalati dagli intermediari finanziari alla Centrale rischi della Banca d’Italia. Di fatto, tale “schedatura” preclude a queste attività di accedere a un nuovo prestito”.