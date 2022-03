Poste Italiane assume personale anche in provincia di Ragusa

Poste Italiane, alla costante ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico, ha aperto nuove posizioni anche in Sicilia, nelle sedi di Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa. Attualmente sono aperte le selezioni che riguardano la figura di postino che ha come mansione principale quella di recapitare pacchi, lettere, buste, consegnare raccomandate, documenti etc., nell’area di propria competenza. Per questa posizione, possono candidarsi sia laureati che diplomati e non ci sono limiti di età. Per i diplomati, il voto minimo per presentare la domanda è di 70/100 mentre per coloro in possesso di un titolo di laurea (anche solo triennale), il voto minimo è di 102/110. Requisito fondamentale, il possesso della patente di guida in corso di validità e l’idoneità alla guida del motomezzo aziendale. Occorre inoltre un certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante. I contratti offerti sono a tempo determinato (3 o 4 mesi) e lo stipendio base mensile di un portalettere junior si aggira intorno ai 1160/1200 euro netti. Per candidarsi, occorre collegarsi sul sito di Poste Italiane e dalla sezione “Lavora con noi” inviare il proprio curriculum tramite una piattaforma apposita destinata alle selezioni attualmente in corso, entro il 6 marzo 2022. Si potrà scegliere una sola area territoriale di preferenza. Dopo l’invio del CV sarà necessario sostenere un test online composto da 36 quesiti di logica figurativa e numerica da completare entro 20 minuti: i candidati riceveranno una mail con l’invito a partecipare al test e coloro che lo supereranno verranno contattati dal personale dell’azienda per un colloquio ed una prova pratica di guida, che viene effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. L’annuncio per la ricerca di postini sarà riaperto anche successivamente, tra qualche mese, in quanto gli inserimenti di personale sono costanti durante l’anno.