A Ragusa 1.070 posti da coprire nei settori edilizio e industriale

A Ragusa ci sono 1.070 posti da coprire nel settore edilizio e in quello dell’industria. E’ l’effetto “Superbonus 110%” a spingere aziende ad assumere ed anche le imprese manifatturiere inseriscono nuovo personale per rispondere alle richieste del mercato. A documentare questa nuova contingenza occupazionale è la rilevazione statistica del sistema “Excelsior” condotta da Unioncamere e Anpal, che stima nuovi ingressi di personale nelle aziende pari a 17.670 unità, +4.870 rispetto a febbraio 2021, quando già si manifestò la ripresa dopo il “lockdown” del 2020. Fra queste ricerche di nuovo personale, il 21,4% riguarda figure di dirigenti, professionisti specializzati e tecnici; il 34,1% impiegati, professionisti commerciali e nei servizi; il 33,5% operai specializzati e conduttori di macchine e impianti; infine, solo l’11% professioni non specializzate. Queste le richieste di personale divise per province: Trapani, 1.190; Palermo, 4.780; Messina, 2.150; Agrigento, 1.020; Caltanissetta, 960; Enna, 390; Catania, 3.760; Ragusa, 1.070; Siracusa, 2.350. C’è una seconda buona notizia nel bollettino “Excelsior” di questo mese: nel trimestre febbraio-aprile le entrate previste in Sicilia arrivano a 54.400, con un aumento di 14.920 unità rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Queste le assunzioni stimate per singola provincia nel trimestre: Trapani, 3.990; Palermo, 14.260; Messina, 7.800; Agrigento, 3.020; Caltanissetta, 2.660; Enna, 1.230; Catania, 11.430; Ragusa, 3.520; Siracusa, 6.470.