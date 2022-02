Febbraio riporta la normalità, o quasi, al Pio la Torre: ecco tutti i voli di nuovo disponibili

Febbraio riporta la normalità, o quasi, al Pio la Torre. In attesa di varare i voli in regime di continuità territoriale per Roma e Milano, sospesi per il fallimento di Alitalia, lo scalo ibleo accoglie Ryanair che aveva operato dei tagli per Roma, Milano e Bari per fronteggiare il brusco calo di passeggeri a causa della pandemia. La low cost irlandese ha così incrementato le rotazioni per Roma (6 a settimana) e Milano (tornata giornaliera). Dal 4 marzo, inoltre, riprenderà la tratta Comiso Bari (bisettimanale, con voli il lunedì e il venerdì a marzo e il giovedì e la domenica da aprile). Tutto invariato per le rotte per Bologna, Pisa e Bruxelles (tutte bisettimanali), mentre dal 30 marzo è in programma il nuovo collegamento per Venezia che sarà 3 volte a settimana: si volerà dallo scalo ibleo a quello veneto tutti i lunedì, mercoledì e venerdì. Si attende poi il ritorno di Easy Jet che lo scorso anno aveva programmato tratte da Comiso per Milano e Berlino.