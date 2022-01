Ance: “Superbonus edilizi più facili e basta rinvii sulla Rg-Ct”

L’Ance esprime tutte le preoccupazioni di un comparto trainante dell’economa iblea, quello edilizio. La sezione ragusana dei costruttori edili chiede innanzitutto la semplificazione dei meccanismi di concessione del Superbonus edilizi per quanti vogliono ristrutturare abitazioni ed edifici. Altro motivo di allarme e di frustrazione è il mancato appalto dei lavori della Ragusa Catania, che era stato annunciato entro la fine del 2021. “Basta con i continui rimescolamenti delle carte sulle Camera di Commercio. Non è ammissibile che per meri giochi politici si costringa il Sistema delle Imprese iblee a perdere la propria identità e girovagare per le “trazzere” della Sicilia per trasferirsi a Trapani, sede della nuova Camera Siculo-Sicana.”. Firrincieli esprime poi il disappunto della categoria dei costruttori per la creazione della nuova Camera di Commercio che vede Ragusa accorpata a Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. “Come è stato possibile un simile atto senza una previa consultazione dei territori interessati? Non è ammissibile che per meri giochi politici si costringa il Sistema delle Imprese iblee a perdere la propria identità e girovagare per le “trazzere” della Sicilia per trasferirsi a Trapani, sede della nuova Camera Siculo-Sicana”.