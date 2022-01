Il sistema aeroportuale Catania Comiso hub del Mediterraneo con 10 milioni di passeggeri

Il sistema aeroportuale Catania Comiso sarà l’hub del Mediterraneo. Ha una capacità di oltre 10 milioni di passeggeri e sarà interconnesso anche grazie alla nuova Ragusa Catania, i 60 km veloci che collegheranno i 2 aeroporti. Il quadro è delineato e ha avuto anche il benestare dell’Enac, che vede nei 2 aeroporti del sud est una grande occasione di sviluppo, anche perché proiettato verso il Mediterraneo. I principali attori coinvolti per quella che tecnicamente si chiama “fusione per incorporazione” grazie alla nuova società di gestione che ingloberà Sac e Soaco (in cui Sac ha già una larga partecipazione) si sono trovati d’accordo sul progetto illustrato al PalaRegione di Catania dal presidente della Regione Nello Musumeci, assertore di un nuovo assetto del sistema aeroportuale siciliano. Quello orientale con Catania e Comiso e quello occidentale che include Palermo, Trapani, Pantelleria e Lampedusa. Sac, Soaco, i comuni di Catania e Comiso, hanno condiviso senza remore il progetto anche perché rappresenta una semplificazione dell’assetto attuale, riunisce le forze e può consentire una razionalizzazione dei movimenti da e per la Sicilia orientale. L’aeroporto di Comiso diventa funzionale a quello di Catania, per le note vicende legate ai capricci dell’Etna, ma anche per una serie di accorgimenti che consentono di portare nell’area ragusana, una parte di utenza del Nisseno e dell’Agrigentino per decongestionare i 2 grandi aeroporti di Catania e Palermo, e dare vitalità agli altri scali minori, anche nell’ambito del movimento cargo e merci. Per Comiso e tutta la provincia iblea la fusione tra Soaco e Sac garantisce sicurezza per il futuro dopo anni difficili caratterizzati, anche a causa della pandemia, da un calo significativo dei passeggeri ed un ridimensionamento dei collegamenti. Alla nuova società tocca ora definire la politica industriale che dovrà tendere a valorizzare e potenziare soprattutto Comiso piuttosto che tenerlo come ruota di scorta.