Conto alla rovescia per la nuova Coop Gruppo Radenza in Sicilia

Sarà più forte e più presente sul territorio dal 1° gennaio 2022 in Sicilia il gruppo Radenza. L’accordo finale per l’utilizzo del marchio Coop è stato siglato qualche settimana fa e farà sentire i suoi primi effetti in primis nel Palermitano e successivamente, secondo un preciso cronoprogramma, nelle altre aree della Sicilia, provincia di Ragusa compresa. Si parte quindi con il nuovo marchio Coop con i supermercati di Palermo, e poi con i punti vendita Forum, Milazzo, Katane, Ginestre, Bronte, Torre, le Zagare e Ragusa. Tutto questo dopo che la famiglia di imprenditori siciliani ha sottoscritto il contratto di Master Franchising con Coop Allenza 3.0 grazie al quale, nei fatti, gestirà l’insegna Coop in Sicilia. Il gruppo Radenza, che in questi anni ha gestito il marchio Crai in Sicilia, avvierà quindi un importante processo di rebranding dei punti vendita, sia di rete diretta che di quelli in affiliazione, facendo si che nel breve volgere di qualche settimana saranno circa 300 i punti vendita in Sicilia, con le insegne Ipercoop, SuperstoreCoop, Coop ed InCoop. Il Gruppo Radenza ha già raggiunto un importante accordo quadro con i sindacati attraverso il quale si è impegnato a garantire i preesistenti livelli occupazionali. Il presidente del consiglio di amministrazione della New Fdm Spa Danilo Radenza ha espresso grandissima soddisfazione: “Ci attendiamo che dalla nuova partnership con Coop Alleanza 3.0 possano crearsi importanti benefici per tutto il Gruppo, tali da consolidare il ruolo di protagonista, assunto dalla nostra società, all’interno del panorama della Gdo siciliana”.