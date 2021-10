La crisi morde: in vendita 2 hotel a Modica (uno all’asta)

La crisi acuita dalla pandemia covid morde e non risparmi quasi nessuno, anche nel settore turistico ricettivo: esempio lampante di questa poco edificante situazione è la vendita di 2 prestigiosi hotel a Modica: il Ferro Hotel di via Stazione e il San Giorgio Modica Hotel di via Lanteri, nel cuore barocco della città, di fronte alla chiesa di San Giorgio. Il primo albergo finirà all’asta il prossimo 21 dicembre, con una base di oltre 650.000 euro. La struttura era stata edificata nel 1980 in origine come dormitorio del personale viaggiante delle ferrovie. Successivamente fu ristrutturato e riconvertito in hotel a quattro stelle attualmente aperto al pubblico. Il secondo hotel, anche questo aperto al pubblico, è stato invece massicciamente ristrutturato in tempi recenti, nei suoi oltre 2.700 metri quadrati di estensione che offre, tra le altre cose, bar, ristorante, sala cinema e galleria d’arte. Il prezzo di vendita viene esplicitato su richiesta.