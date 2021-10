Stop alle agevolazioni dei voli di continuità da Comiso

Sono stati sospesi da venerdì i voli in continuità territoriale all’aeroporto di Comiso. Il servizio era gestito dalla “defunta” Alitalia, ora Ita. Non ci sono più voli a tariffe agevolate per i residenti in Sicilia verso Roma e Milano (38 euro per Roma, 50 euro per Milano, oltre alle tasse aeroportuali). Non ci sono più aerei in partenza per Roma, mentre i collegamenti per Milano continueranno a essere garantiti da Ryanair, che copre le rotte per Milano Malpensa e per Bergamo Orio al Serio. Il Ministero dei Trasporti, Enac e la Regione siciliana hanno predisposto 3 bandi per manifestazione di interesse, per poter coprire il servizio nei prossimi 7 mesi e hanno invitato a partecipare le compagnie aeree che operano attualmente in Sicilia. Ma questi bandi sono andati deserti. Ora si sta lavorando per il nuovo bando che potrebbe far ripartire il servizio in primavera e al quale potrà partecipare anche Ita, la compagnia che ha preso il posto di Alitalia. Per la continuità territoriale erano stati stanziati 25 milioni per 3 anni. Il servizio era iniziato il 18 dicembre, ma con un numero di voli ridotti. Erano previsti due voli giornalieri A/R per Roma e un volo giornaliero A/R per Milano e la modalità Night Stop, cioè l’alloggiamento dell’aeromobile a Comiso in modo da poter attivare il volo in partenza già al mattino, con rientro la sera e con orari quindi utili per professionisti e per operatori commerciali. Di contro partirà dal prossimo 28 marzo 2022 dal Pio La Torre la nuova rotta Comiso-Venezia, che riconferma l’intenzione di Ryanair di accrescere la propria presenza e il proprio investimento sull’aeroporto di Comiso. Con l’apertura della nuova base italiana della compagnia low cost al Marco Polo di Venezia, infatti, Comiso è stata immediatamente inserita tra le destinazioni previste a partire dalla primavera-estate 2022, con 3 rotazioni settimanali il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli sono già prenotabili attraverso la compagnia. Già dal primo novembre, invece, sarà attiva la rotta Comiso-Bari, con rotazioni bisettimanali il lunedì e il venerdì. Le nuove rotte si sommano a quelle storiche coperte da Ryanair verso Milano Malpensa, Pisa, Bruxelles Charleroi, e alle nuove rotte che già dallo scorso agosto collegano Comiso anche a Bergamo e Bologna, grazie alla tempestiva adesione della compagnia all’Avviso pubblico di Soaco per l’erogazione di contributi alle compagnie aeree tramite l’utilizzo dei fondi ex Insicem.