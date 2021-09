Il mercato di Vittoria entra nella rete di Italmercati: più crescita e sviluppo

Si cambia radicalmente pagina per il mercato di Vittoria: la struttura è passata sotto la gestione di Vittoria Mercati, società in house del comune, che ha al contempo siglato l’entrata in Italmercati. Quello di Vittoria è il secondo mercato italiano alla produzione, dove transita il 75% dei prodotti ortofrutticoli. Sono 6.000 i produttori censiti che conferiscono regolarmente. Alla luce di ciò si intendono perseguire obiettivi di crescita e di sviluppo che possa rendere anche il mercato di Fanello sempre più competitivo in Italia, con la sua estensione di 246.000 mq di cui 15.000 coperti. 74 le imprese che vi lavorano per un totale di circa 1.200 lavoratori e un fatturato complessivo che supera i 350 milioni.