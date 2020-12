Al via da Comiso i voli giornalieri di continuità territoriale per Roma e Milano. C’è pure Cuneo

Da venerdì 18 prendono il via i voli in continuità territoriale assicurati da Alitalia. Da e per Comiso partiranno i voli per Fiumicino e Linate. Alitalia assicura 2 voli giornalieri per Roma ed uno giornaliero per Milano. Dopo 2 rinvii si concretizza il progetto della continuità territoriale che assicura ai residenti in Sicilia collegamenti quotidiani ed in orari accessibili per i 2 maggiori aeroporti italiani. Il costo del volo andata e ritorno per Milano è di 151 euro a tratta e di 132 euro per Roma. Non si tratta di rezzi proprio competitivi ma che hanno comunque la convenienza di non essere suscettibili di variazioni di mercato soprattutto nei periodi più caldi, come le festività natalizie.

Per il Pio La Torre, che si è organizzato per accogliere al meglio i 3 voli giornalieri, si tratta di una grande occasione di rilancio dopo il crollo dei numeri dei passeggeri a causa della pandemia. Giovedì intanto alle 17.11 è atterrato sulla pista comisana il volo della Albastar, da Cuneo. Si tratta di un altro collegamento importante che assicura traffico ed apre le porte del Piemonte. Albastar collega Comiso ogni giovedì e domenica.